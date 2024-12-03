Грузинський ларі впав до піврічного мінімуму на тлі масових протестів

Національна валюта Грузії за підсумками торгів у понеділок на тлі масових протестів, що тривають у Тбілісі і великих містах країни, ослабла до мінімуму з середини червня.

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Падіння ларі

Нацбанк країни повідомив, що за підсумками торгів у понеділок офіційний курс ларі на 3 грудня становив 2,8478 ларі/$1. Порівняно з підсумками попередньої торгової сесії, у п'ятницю курс ларі знизився на 2,4% після зниження на 1,7% за попередні два тижні.

Дані Нацбанку свідчать, що мінімальний цього року курс ларі склався станом на 14 червня (2,8693 ларі/$1), надалі ларі зміцнювався до жовтня цього року, коли став слабшати на тлі підготовки, проведення та підсумків парламентських виборів, які не визнали ЄС та США.

Раніше повідомлялося, що Національний банк Грузії у жовтні 2024 року здійснив рекордний обсяг валютних інтервенцій для стабілізації курсу ларі, продавши на ринку $591,2 млн.

В результаті міжнародні резерви Грузії за передвиборчий жовтень впали на 13%, або на $627,5 млн, до мінімуму за 28 місяців ($4 млрд 84,9 млн на 31 жовтня). З початку року резерви скоротилися на 18,5%, або на 924,7 млн дол.

Ситуація у Грузії

Після проведення 26 жовтня парламентських виборів, на яких перемогла правляча партія «Грузинська мрія».

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що влада призупиняє з ЄС переговори про вступ до 2028 року. Грузія набула статусу країни-кандидата в ЄС у грудні минулого року.

Після заяви прем'єра у Тбілісі та великих містах Грузії відбуваються масові акції протесту.