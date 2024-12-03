Грузинський ларі впав до піврічного мінімуму на тлі масових протестів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2024, 12:29

Грузинський ларі впав до піврічного мінімуму на тлі масових протестів

Національна валюта Грузії за підсумками торгів у понеділок на тлі масових протестів, що тривають у Тбілісі і великих містах країни, ослабла до мінімуму з середини червня.

Національна валюта Грузії за підсумками торгів у понеділок на тлі масових протестів, що тривають у Тбілісі і великих містах країни, ослабла до мінімуму з середини червня.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння ларі

Нацбанк країни повідомив, що за підсумками торгів у понеділок офіційний курс ларі на 3 грудня становив 2,8478 ларі/$1. Порівняно з підсумками попередньої торгової сесії, у п'ятницю курс ларі знизився на 2,4% після зниження на 1,7% за попередні два тижні.

Дані Нацбанку свідчать, що мінімальний цього року курс ларі склався станом на 14 червня (2,8693 ларі/$1), надалі ларі зміцнювався до жовтня цього року, коли став слабшати на тлі підготовки, проведення та підсумків парламентських виборів, які не визнали ЄС та США.

Раніше повідомлялося, що Національний банк Грузії у жовтні 2024 року здійснив рекордний обсяг валютних інтервенцій для стабілізації курсу ларі, продавши на ринку $591,2 млн.

В результаті міжнародні резерви Грузії за передвиборчий жовтень впали на 13%, або на $627,5 млн, до мінімуму за 28 місяців ($4 млрд 84,9 млн на 31 жовтня). З початку року резерви скоротилися на 18,5%, або на 924,7 млн дол.

Ситуація у Грузії

Після проведення 26 жовтня парламентських виборів, на яких перемогла правляча партія «Грузинська мрія».

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що влада призупиняє з ЄС переговори про вступ до 2028 року. Грузія набула статусу країни-кандидата в ЄС у грудні минулого року.

Після заяви прем'єра у Тбілісі та великих містах Грузії відбуваються масові акції протесту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає eljaaff и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами