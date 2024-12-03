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3 грудня 2024, 10:46

Coinbase відкликала заявку про вихід на турецький крипторинок

Рада з ринку капіталу Туреччини (СМВ) оновила список компаній, які чекають на рішення про допуск до операцій. У оновленому списку відсутня американська криптовалютна біржа Coinbase, яка у серпні подала попередню заявку про реєстрацію та ліцензування діяльності. Про це пише Turkiye Today.

Рада з ринку капіталу Туреччини (СМВ) оновила список компаній, які чекають на рішення про допуск до операцій.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Рішення Coinbase було ухвалене на тлі серії аналогічних добровільних відмов від реєстрації та припинення операцій на території Туреччини, поданих QNB Digital Assets, Finceptor, Koinim, Stanfex та XYZ Teknoloji.

Раніше правляча в Турецькій республіці Партія справедливості та розвитку заявила про намір посилити нагляд над угодами з віртуальними активами та запровадити нові правила регулювання крипторинку.

CMB став головним національним регулятором, якому доручено займатися ліцензуванням торгових майданчиків, контролем відносин між користувачами та криптоплатформами, а також накладенням штрафів та санкцій.

Вихід криптовалютних компаній з ринку Туреччини триває, незважаючи на заяву віцепрезидента країни Джевдета Йилмаз про те, що уряд ухвалив рішення виключити з порядку денного питання додаткового оподаткування прибутку від торгівлі криптовалютами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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