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3 грудня 2024, 10:15

Румунія та Болгарія увійдуть до Шенгенської зони з 1 січня 2025 року

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що з 1 січня 2025 року Румунія стане повноправним членом Шенгенської зони, включаючи сухопутні кордони. Про це пише Internationalinvestment.biz.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що з 1 січня 2025 року Румунія стане повноправним членом Шенгенської зони, включаючи сухопутні кордони.
Фото: depositphotos

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Деталі

Однією з ключових подій на шляху до цього рішення стало зняття Австрією вето на повне приєднання Румунії та Болгарії.

22 листопада 2024 року на зустрічі міністрів внутрішніх справ Австрії, Болгарії, Румунії та Угорщини, що відбулася в Будапешті, було досягнуто згоди, яка усунула останню перешкоду для повного вступу цих країн до Шенгену.

Під час пресконференції в Будапешті прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив подяку всім сторонам, які брали участь у переговорах, наголосивши, що це рішення стане історичним для Румунії.

Нагадаємо

Румунія та Болгарія вже частково інтегровані до Шенгенської зони.

Приєднання сухопутних кордонів, яке набуде чинності 1 січня 2025 року, забезпечить повну участь обох країн у Шенгенському просторі.

Джерело: Мінфін
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