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3 грудня 2024, 9:54

Саудівська Аравія витісняє росію з нафтового ринку Азії

Країни Азії збільшують закупівлю нафти в Саудівській Аравії та скорочують їх у росії. На це накладається загальне зниження попиту на нафту у регіоні. Наступного року конкуренція серед постачальників може загостритися ще більше. Про це пише Мoscow Times.

Країни Азії збільшують закупівлю нафти в Саудівській Аравії та скорочують їх у росії.
Фото: depositphotos

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Деталі

Обсяги надходження саудівської нафти країни Азії зазвичай перевищують російські. Але останні три місяці намітилося збільшення розриву, який у листопаді став особливо суттєвим.

Середньодобовий імпорт саудівської нафти зріс з 5,28 млн у жовтні до 5,83 млн барелів, за даними LSEG Oil Research, а російської — впав з 3,96 млн до 3,51 млн, найнижчого рівня з січня.

Імпорт нафти в Азію з Саудівської Аравії та росії

росія прагне отримати валюту за свою нафту розраховує фактично лише на Китай та Індію, тоді як Саудівська Аравія має більш різноманітну клієнтську базу. При цьому обидва головні покупці віддали перевагу близькосхідній нафті, зазначає Reuters:

  • Китай скоротив закупівлі останньої з 2,19 млн до 2,04 млн, а Індія — з 1,75 млн до 1,47 млн;
  • при цьому Китай збільшив імпорт саудівської нафти з 1,62 млн до 1,68 млн, а Індія — з 610 000 до 770 000.

Перерозподіл відбувається на тлі посилення західних санкцій щодо танкерів російського тіньового флоту.

Минулого тижня Великобританія внесла до чорного списку 30 суден, у результаті під обмеженнями перебувають уже 73 танкери. Тобто росії буде складніше знаходити судна для доставки нафти та нафтопродуктів.

Крім того, наступного року боротьба за клієнтів може загостритися. Споживання нафти в Азії в 2024 р., очевидно, виявиться нижчим, ніж роком раніше, незважаючи на прогнози зростання з боку Міжнародного енергетичного агентства та ОПЕК (картель при цьому з липня щомісяця знижує свої оцінки). За перші 11 місяців цього року імпорт становив 25,52 млн барелів на добу, що на 370 000 менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основна причина спаду — зниження попиту з боку Китаю, чия економіка сповільнюється, ринок нерухомості (який разом з будівельною галуззю, що працює на нього, є великим споживачем нафтових і нафтохімічних продуктів) перебуває в кризі. При цьому країна переводить вантажівки на газ, стрімко нарощує випуск електромобілів (їх уже продається більше половини) та сонячну електрогенерацію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
3 грудня 2024, 9:59
#
При цьому обидва головні покупці віддали перевагу близькосхідній нафті російській

Фраза дуже косопика вийшла. Приберіть слово «російській» — нічого не зміниться, а речення стане чистішим.
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