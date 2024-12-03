У листопаді українці придбали на 10% менше нових авто — Укравтопром

Упродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5200 нових легкових авто, що на 3% менше, ніж торік. Відносно жовтня споживча активність на авторинку зменшилась на 10%. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Які марки авто лідирують

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota — 868 од.

Відносно жовтня поточного року, продажі нових Тойот збільшились на 28%, а у порівнянні з листопадом 2023 року зросли на 2%.

На другому місці Renault — 533 од. (-32% до жовтня; +39% до листопада 2023 р.).

Третій результат у Skoda — 514 од. (+27%; -1%).

Також до топ-5 листопада потрапили: VW -447 од. (+23%; -6%) та BMW — 305 од. (-23%; +21%).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster — 511 шт.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 64 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.