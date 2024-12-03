НБУ застосував до 11 фінансових компаній заходи впливу

Нацбанк застосував до 11 фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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До кого застосовані заходи впливу

За порушення пруденційних вимог заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Фінансова компанія «МІА Груп» (ЄДРПОУ 42337630);

ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (ЄДРПОУ 42014911);

ТОВ «Фінансова компанія «Юніверсал Компані» (ЄДРПОУ 40152242);

ТОВ «Фінансова компанія «Прогресивні Фінанси» (ЄДРПОУ 43966380);

ТОВ «В Лізинг» (ЄДРПОУ 39453869);

ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» (ЄДРПОУ 43604674);

ТОВ «ФК Профіт» (ЄДРПОУ 43019891).

Ці установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства у строк до 25 грудня 2024 року.

Ще три установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства у строк до 1 січня 2025 року:

ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» (ЄДРПОУ 40091114);

ТОВ «Зет-Фінанс» (ЄДРПОУ 41469490);

ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43583241).

ТОВ «Клай Кредит» (ЄДРПОУ 43616748) зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 10 січня 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 28 листопада за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг.

Вони набирають чинності з 29 листопада.