«Укренерго» оновило графіки відключення електроенергії на вівторок, 3 грудня. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.
3 грудня 2024, 8:10
В «Укренерго» розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 3 грудня
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Графіки відключень
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для побутових споживачів
07:00 — 08:00 — одна черга відключень;
08:00 — 19:00 — дві черги відключень;
19:00 — 21:00 — одна черга відключень.
- для промисловості та бізнесу
06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Причина
В «Укренерго» пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень по світлу стало пошкодження енергооб'єктів країни внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Джерело: Мінфін
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