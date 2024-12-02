Податківці регулярно моніторять онлайн-майданчики, де підприємці продають різноманітні товари. У листопаді 2024 році ДПС виписала штрафів на 1,4 млн гривень тим, хто працював без РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів. Про це повідомила член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народна депутатка Ніна Южаніна.
У листопаді податкова покарала бізнес, який веде діяльність в інтернеті, на 1,4 млн гривень
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Що відомо
«У ДПС повідомили, що на постійній основі моніторять інформацію, розміщену на доступних сайтах, інтернет-майданчиках, платформах, та встановлюють факти можливих порушень», — пише вона.
За інформацією Южаніної, протягом листопада 2024 року співробітниками територіальних органів ДПС проведено близько 50 контрольно-перевірочних заходів, під час яких встановлені факти продажу дороговартісної техніки та електроніки без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів.
Суб'єктів господарювання притягнуто до фінансової відповідальності на суму майже 1,4 млн гривень.
Нагадаємо, що з 1 грудня вступив у дію закон про історичне підвищення податків.
Як зміняться податки
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Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.
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Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.
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Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).
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Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.
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Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.
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