У листопаді податкова покарала бізнес, який веде діяльність в інтернеті, на 1,4 млн гривень

Податківці регулярно моніторять онлайн-майданчики, де підприємці продають різноманітні товари. У листопаді 2024 році ДПС виписала штрафів на 1,4 млн гривень тим, хто працював без РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів. Про це повідомила член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народна депутатка Ніна Южаніна.

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Що відомо

«У ДПС повідомили, що на постійній основі моніторять інформацію, розміщену на доступних сайтах, інтернет-майданчиках, платформах, та встановлюють факти можливих порушень», — пише вона.

За інформацією Южаніної, протягом листопада 2024 року співробітниками територіальних органів ДПС проведено близько 50 контрольно-перевірочних заходів, під час яких встановлені факти продажу дороговартісної техніки та електроніки без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів.



Суб'єктів господарювання притягнуто до фінансової відповідальності на суму майже 1,4 млн гривень.

Нагадаємо, що з 1 грудня вступив у дію закон про історичне підвищення податків.

Як зміняться податки

Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.

Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.

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