Гендиректор Intel заявив про свою відставку

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер оголосив про відставку на тлі складного періоду по перетворенню компанії. Про це пише Reuters.

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Це сталося після складного періоду для піонера чипів, який намагається наздогнати конкурентів, таких як Nvidia, що домінують на ринку в епоху штучного інтелекту.

Компанія призначила фінансового директора Девіда Зінснера та старшу виконавицю Мішель Джонстон Хольтхаус тимчасовими співгендиректорами, поки рада директорів шукає нового очільника.

Акції Intel зросли майже на 5% у передринкових торгах, хоча за рік їхня вартість впала більш ніж наполовину.

Гелсінгер був призначений гендиректором у 2021 році для проведення трансформації компанії, яка колись лідирувала в напівпровідниковій галузі США, але втратила перевагу в виробництві на користь таких конкурентів, як тайванська TSMC.