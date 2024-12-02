До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та у продажу.
2 грудня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 2 грудня: на міжбанку долар подорожчав на 10 копійок
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Відкриття 2 грудня
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Закриття 2 грудня
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Зміни
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41,60/41,62
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41,70/41,72
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10/10
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43,69/43,70
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43,68/43,69
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,90 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,80−41,85, євро — 44,10−44,30 грн.
Джерело: Мінфін
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