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2 грудня 2024, 15:37

Вступ України позитивно вплине на економіку ЄС — президент Євроради

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу, про які йшлося у плані зупинки економічного занепаду ЄС. Таку думку він висловив в інтерв'ю Укрінформу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу, про які йшлося у плані зупинки економічного занепаду ЄС.

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Журналісти запитали Кошту, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі, коли вона стане членом ЄС, у тому числі з точки зору природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.

На думку Кошти, у цей список ще можна додати «фактор висококваліфікованої робочої сили».

«В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС», — впевнений президент Європейської ради.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Leonid Fridman
Leonid Fridman
2 грудня 2024, 15:43
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А на економіку України це теж вплине позитивно, чи просто з нас будуть останні соки висмокчувати?
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SamBB
SamBB
2 грудня 2024, 15:48
#
Про сільське господарство орнув))) Мені цікаво як будуть європейські фермери конкурувати з нашими холдингами…Он поляки і без ЄС барикади будують. Буде додаткова регуляція на 100% по сг. ринку при вступі в ЄС.
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