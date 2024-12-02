Вступ України позитивно вплине на економіку ЄС — президент Євроради

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу, про які йшлося у плані зупинки економічного занепаду ЄС. Таку думку він висловив в інтерв'ю Укрінформу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Журналісти запитали Кошту, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі, коли вона стане членом ЄС, у тому числі з точки зору природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.

На думку Кошти, у цей список ще можна додати «фактор висококваліфікованої робочої сили».

«В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС», — впевнений президент Європейської ради.