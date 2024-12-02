Курс валют на 2 грудня: євро в банках продовжує дорожчати

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 8 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,38 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,80, євро — 44,13−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,62 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,69−43,70 грн/євро.

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