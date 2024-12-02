У листопаді до загального фонду держбюджету надійшло 216,2 млрд грн

У листопаді 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 216,2 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Надходження до бюджету

За підсумками листопада надходження платежів від Державної податкової служби становили 106,1 млрд грн, в тому числі:

44,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

21,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

20,3 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 35,1 млрд, відшкодовано — 14,8 млрд грн);

11,8 млрд грн — акцизний податок;

4,4 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 49,3 млрд гривень.

Крім того, у листопаді в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) до загального фонду державного бюджету надійшло 56,4 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів) від США.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками листопада 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 290,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 39,4 млрд грн (станом на 28 листопада) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.