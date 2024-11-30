Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 740 400 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 листопада 2024, 9:01
Втрати ворога за 29 листопада: 1 740 російських окупантів, 5 танків та 42 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 740400 (+1740) осіб,
- танків — 9463 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 19355 (+12) од,
- артилерійських систем — 20909 (+23) од,
- РСЗВ — 1253 (+2) од,
- засоби ППО — 1019 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19792 (+42),
- крилаті ракети — 2851 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30431 (+72) од,
- спеціальна техніка — 3617 (+2).
Джерело: Мінфін
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