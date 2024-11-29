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29 листопада 2024, 19:32

Google купує землю в Фінляндії для будівництва дата-центрів

Фінський уряд дозволив Metsahallitus, національному лісовому агентству, продати компанії Google чотири земельні ділянки загальним обсягом 1400 га, йдеться на офіційному порталі уряду 28 листопада. Купівля земельних ділянок у муніципалітетах Мухос і Каяані обійдеться американському техногіганту більш ніж у €27 млн. Про це передає Forbes.

Фінський уряд дозволив Metsahallitus, національному лісовому агентству, продати компанії Google чотири земельні ділянки загальним обсягом 1400 га, йдеться на офіційному порталі уряду 28 листопада.

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Нові території можуть бути використані для створення центрів обробки даних. Прем'єр-міністр Петтері Орпо наголосив, що ця угода підкреслює привабливість Фінляндії для міжнародних інвесторів. Рішення про конкретне використання ділянок Google ухвалить після завершення планування землекористування.

Гендиректор Metsähallitus Юха С. Ніемеля зазначив, що подібні угоди сприяють зеленому зростанню, створюють робочі місця та позитивно впливають на регіональний розвиток.

Джерело: Мінфін
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