Китайський ринок облігацій бореться з «японізацією» — FT

Дохідність довгострокових облігацій Китаю вперше впала нижче, ніж у Японії, оскільки інвестори вважають, що друга за величиною економіка світу загрузне в дефляції, яка вже давно вразила її сусіда. Про це пише Financial Times.

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Ралі 30-річних державних облігацій Китаю знизило їх прибутковість з 4% в кінці 2020 року до 2,21%, оскільки Пекін знижує процентні ставки, щоб стимулювати свою економіку, що слабшає, а китайські інвестори вкладають кошти в активи-притулки.

Дохідність довгострокових облігацій Японії, яка роками трималася на рівні нижче 1%, піднялася вище китайської до 2,27%, оскільки Токіо нормалізує монетарну політику після десятиліть дефляції.

Зростання дохідності відбувається в той час, як китайська влада намагається підтримати дохідність, попереджаючи, що раптовий розворот на ринку може загрожувати фінансовій стабільності в цілому.

Деякі інвестори вважають, що певні умови в економіці Китаю нагадують ситуацію в Японії в 1990-х роках, коли вибух бульбашки на ринку нерухомості призвів до десятиліть стагнації.