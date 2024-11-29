До закриття міжбанку курс долара не змінився. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та у продажу.
29 листопада 2024, 17:41
Курс валют на вечір 29 листопада: гривня трохи зміцнилась на міжбанку
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Відкриття 29 листопада
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Закриття 29 листопада
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Зміни
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41,60/41,62
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41,60/41,62
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0/0
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44,02/44,02
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43,90/43,90
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12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,75−41,81, євро — 44,20−44,35 грн.
Джерело: Мінфін
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