АМКУ погодив купівлю готелю «Україна» у Києві

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії «Ола Файн» Максима Кріппи на приватизацію готелю «Україна», який знаходиться у центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

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«Надано дозвіл ТОВ «Ола Файн» на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна», — йдеться у повідомленні.

Готель «Україна» розташований на алеї Героїв Небесної Сотні над майданом Незалежності. Він має площу майже 22,5 тисячі квадратних метрів, 365 номерів, ресторан, бізнес-центр та шість конференц-залів. Також у комплекс включено будівлю охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудова й навіс.

Нагадаємо

Фонд державного майна продав готель «Україна» на аукціоні у системі «Прозорро.Продажі» 18 вересня. Початкова ціна лоту становила 1,047 млрд грн, переможну ціну ж ціну в сумі майже 2,512 млрд грн запропонувало ТОВ «Ола Файн».

30 жовтня Фонд повідомив, що покупець готелю «Україна» сплатив всю суму, включаючи податок на додану вартість, разом 3,014 млрд грн.