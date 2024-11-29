Національний банк України запропонував оновити деякі норми, що стосуються порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це пише пресслужба НБУ.
29 листопада 2024, 15:17
Нацбанк оновить норми касової роботи та проведення платіжних операцій
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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», що пропонується для громадського обговорення.
Передбачається удосконалити процес:
- оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу та передаються Національному банку;
- маркування Національним банком супровідних ярликів до касет з банкнотами та коробок з банкнотами (монетами);
- також пропонується врегулювати питання щодо технічних можливостей обладнання банків / інкасаторських компаній / компаній з оброблення готівки.
Джерело: Мінфін
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