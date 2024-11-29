Нацбанк оновить норми касової роботи та проведення платіжних операцій

Національний банк України запропонував оновити деякі норми, що стосуються порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це пише пресслужба НБУ .

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», що пропонується для громадського обговорення.

Передбачається удосконалити процес: