У Європейському Союзі вже акредитовано 60 українських молочних заводів. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.
29 листопада 2024, 13:51
У Євросоюзі акредитовано 60 українських молочних заводів
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«Мінагрополітики підтримує молочну галузь. Наші пріоритети — розвиток тваринництва та агропереробки. Для цього в бюджеті на наступний рік закладено 1 млрд грн», — зазначив він за підсумками участі у Всеукраїнській конференції «Молочний бізнес 2024».
Коваль додав, що Україна вводить молоко як обов'язковий продукт до харчування молодших школярів — по 200 мл на день.
За даними Державного комітету статистики, Україна в січні-жовтні 2024 року експортувала 101,6 тис. тонн молочних продуктів на суму $250,1 млн. У натуральних обсягах експорт додав 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а виторг — 13%.
Джерело: Мінфін
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