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29 листопада 2024, 13:19

Євро переживає найгірший місяць у 2024 році

Євро наближається до свого найгіршого місяця за останній рік, на що впливає перспектива того, що торгівельні мита США завдадуть удару по і без того ослабленій економіці регіону. Про це повідомляє Bloomberg.

Євро наближається до свого найгіршого місяця за останній рік, на що впливає перспектива того, що торгівельні мита США завдадуть удару по і без того ослабленій економіці регіону.

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У листопаді спільна валюта ЄС знизилася приблизно на 3% до 1,0575 дол, що трохи нижче дворічного мінімуму, досягнутого раніше цього місяця. Це найбільше місячне падіння з травня 2023 року.

Євро впав у немилість на тлі побоювань інвесторів, що європейська економіка постраждає, якщо Дональд Трамп запровадить мита на американський імпорт, що потенційно змусить політиків більш агресивно знижувати процентні ставки.

Ознаки стагнації зростання і політичні потрясіння в Німеччині та Франції, двох найбільших економіках блоку, також сприяли розпродажу валюти.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах курс долара різко зріс, тоді як євро показав найгірші результати серед валют Групи 10. Це значною мірою пов'язано з очікуваннями, що Європейський центральний банк знизить вартість запозичень на 150 базисних пунктів до кінця 2025 року, що приблизно вдвічі більше, ніж прогнозує Федеральний резерв.

Джерело: Мінфін
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