Долар рухається до наймасштабнішого тижневого падіння за три місяці, оскільки інвестори починають переглядати так звану «торгівлю Трампа», що призвела до зростання валюти після виборів у США. Про це пише Bloomberg.
29 листопада 2024, 11:25
Долар переживає найгірший тиждень за три місяці
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Індекс американської валюти від Bloomberg у п'ятницю впав на 0,2%, збільшивши зниження за цей тиждень до 1,1%. Цього тижня долар знизився по відношенню до всіх, крім однієї, валют країн Великої десятки, і найбільші втрати зазнає пари з японською єною.
Ралі долара зупинилося через загрози Трампа ввести тарифи, що потрясло фінансові ринки, а також через висунення кандидата на пост міністра фінансів США — Скотта Бессента, що натиснуло на прибутковість казначейських облігацій США. Валюта також відступила після того, як індекс довгострокового позиціонування піднявся до найвищого рівня більш ніж за рік, вказуючи на назрілий відкат.
Джерело: Мінфін
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