Україна отримала від Південної Кореї $100 мільйонів

Україна отримала $100 млн від Південної Кореї, які спрямують на підтримку соціальної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери», — зазначив прем'єр.

Деталі

У Міністерстві фінансів зазначили, що кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка — 1% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Нагадаємо

У квітні 2024 року уряди України та Кореї уклали рамкову угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024 — 2029 років.