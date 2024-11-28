До закриття міжбанку курс долара подешевшав на 3 копійки у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та у продажу.
28 листопада 2024, 17:36
Курс валют на вечір 28 листопада: євро на міжбанку додало три копійки
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Відкриття 28 листопада
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Закриття 28 листопада
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Зміни
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41,63/41,65
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41,60/41,62
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3/3
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43,86/43,86
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43,89/43,89
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,29 грн.
Вобмінниках долар торгується за 41,75−41,84, євро — 44,15−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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