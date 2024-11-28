Бразильський реал упав до історичного мінімуму

Бразильський реал впав до історичного мінімуму на тлі оголошених напередодні заходів влади латиноамериканської країни щодо скорочення видатків на суму $12 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння реала

У четвер, 28 листопада, бразильський реал упав на відкритті торгів на 1,1% — до 5,99 за долар. Це стало історичним показником для кількох долар-бразильський реал.

Останній мінімум було зафіксовано у травні 2020 року на тлі невизначеностей, пов'язаних із пандемією COVID-19. З початку 2024 бразильський реал впав до долара більш ніж на 20%.

27 листопада міністр фінансів Бразилії Фернандо Хаддад повідомив, що було вжито заходів щодо скорочення витрат на суму $12 млрд.

Вони включають обмеження зростання мінімальної заробітної плати, обмеження високих зарплат для державних службовців та вищі податки на дохід понад 50 000 реалів на місяць.

Уряд Бразилії також вирішив звільнити заробітну плату до 5 000 реалів на місяць від прибуткового податку, що посилило песимізм, оскільки трейдери робили ставку на те, що це пом'якшить фіскальний вплив пакета.