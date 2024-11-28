АМКУ розпочав розслідування щодо подорожчання яєць у жовтні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розслідування причин підвищення цін на курячі яйця в жовтні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зазначається, що АМКУ вже направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які:

безпосередньо здійснюють виробництво яєць курячих та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку;

провадять господарську діяльність з продажу населенню товарів, зокрема яєць курячих;

здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць курячих.

Регулятор наголосив, що на ситуацію з підвищенням цін на яйця реагує не вперше. Так, у жовтні 2022 року було розпочато дослідження причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торговельних мережах.

Під час дослідження була зібрана та проаналізована інформація від учасників ринку на кожній із ланок обігу товару на шляху від виробника до кінцевого споживача.

АМКУ також додав, що розширив рамки дослідження за цією групою товарів, яке було розпочато у вересні-жовтні 2022 року, і пролонгував його до жовтня 2024 року.

«Після отримання від учасників ринку відповідей на вимоги та подальшого аналізу всіх факторів впливу на цінову поведінку суб'єктів господарювання на кожній із ланок обороту товару, будуть сформовані остаточні висновки щодо наявності чи відсутності в діях учасників задіяного товарного ринку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції», — зазначили в АМКУ.

Нагадаємо

В Україні в жовтні встановилися рекордно високі ціни на курячі яйця, які перевищили поріг у 60 грн за десяток.

У галузевій Спілці птахівників України пояснили це відкладеною реакцією птахівників, які влітку 2024 року працювали собі в збиток, тоді як вартість кормів і електроенергії значно подорожчала і більше працювати у збиток галузь не може.