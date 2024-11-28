Гонконг планує податкові знижки на криптовалюту для хедж-фондів і сімей мільярдерів

Гонконг планує звільнити фонди прямих інвестицій, хедж-фонди та інвестиційні механізми надбагатих людей від сплати податку на доходи від криптовалют, приватних кредитних інвестицій та інших активів, оскільки він прагне стати головним офшорним фінансовим центром. Про це повідомляє Financial Times.

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Уряд Китаю сказав, що оподаткування є «одним із ключових факторів» для керуючих активами при прийнятті рішення про те, де базувати свої операції, і що він хоче створити для них «сприятливе середовище».

Зазначається, що Гонконг намагався позиціювати себе як центр криптобізнесу. Біткоїн різко зріс після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США цього місяця, і інвестори сподіваються, що його повернення в Білий дім сприятиме розвитку криптоіндустрії після того, як він відстоював її під час предвиборчої кампанії.

Згідно з пропозицією, уряд хоче розширити спектр звільнених від оподаткування інвестицій, включивши до нього також приватні кредити, нерухомість за кордоном і вуглецеві квоти.

Ця пропозиція з'явилася в той момент, коли регіональні конкуренти Гонконг і Сінгапур борються за посилення своїх позицій як найкращих офшорних фінансових центрів. Вони боролися за те, щоб залучити мільярдерів та інвесторів, і створили нові структури фондів, які не оподатковуються, що дозволить їм зберігати великі капітали.