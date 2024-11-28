Microsoft під прицілом: в США розпочали масштабне антимонопольне розслідування проти компанії

Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала антимонопольне розслідування щодо корпорації Microsoft, яке охоплює всі сфери її діяльності — від хмарних обчислень і ліцензування ПЗ до програм з кібербезпеки та ШІ-продуктів. Про це пише Bloomberg .

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Що відомо

За словами ознайомлених співрозмовників агентства, після більш ніж року неофіційних інтерв'ю з конкурентами та діловими партнерами компанії, антимонопольні органи підготували детальний запит, щоб змусити Microsoft передати інформацію.

За словами одного з співрозмовників, вимога на сотні сторінок була надіслана компанії після того, як її підписала голова FTC Ліна Хан.

«Антимонопольні юристи FTC зустрінуться з конкурентами Microsoft наступного тижня, щоб зібрати більше інформації про бізнес-практики компанії», — розповіли джерела на умовах анонімності.

Microsoft і FTC відмовилися від коментарів.

В чому причина

Як зазначає Bloomberg, перевірка FTC бізнесу Microsoft у сфері хмарних обчислень набрала обертів після низки інцидентів у сфері кібербезпеки, пов'язаних з продуктами компанії.

Компанія є провідним державним підрядником, що надає програмне забезпечення та хмарні послуги на мільярди доларів американським відомствам, зокрема Міноборони.

Вимога про надання інформації від Microsoft є одним з «прощальних пострілів» Хан, яка йде у відставку після того, як очолила одну з найагресивніших кампаній проти корпорацій, яку агентство проводило за останні десятиліття.

Хоча бізнес-лідери сподіваються, що обраний президент Дональд Трамп відкриє еру більш м'якого регулювання, його новий голова FTC — поки що неназваний — вирішуватиме, як діяти далі у цій справі, додає агентство.

За словами джерел Bloomberg, основна увага в нинішньому розслідуванні приділяється поєднанню популярного програмного забезпечення для підвищення продуктивності та безпеки офісу з хмарними пропозиціями.

У звіті FTC за листопад 2023 року було висловлено занепокоєння тим, що монополізація Microsoft хмарного ринку може призвести до каскадних наслідків для економіки в разі збоїв або інших проблем у одного з постачальників.