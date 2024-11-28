Перша цілодобова фондова біржа США одержала дозвіл SEC

24 Exchange оголосила про отримання схвалення Комісії з цінних паперів та бірж США на запуск цілодобової фондової біржі, передає Yahoo! Finance.

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Деталі

Зазначається, що 24X National Exchange працюватиме як перша національна біржа цінних паперів у США, яка дозволяє торгувати американськими акціями 23 години на добу кожного робочого дня.

Розширений торговий день залежить від внесення змін до Equity Data Plans, які полегшать години торгівлі вночі.

При цьому 24X National Exchange дотримуватиметься додаткових правил SEC, що підтверджують здатність біржі не порушувати Закон про біржі цінних паперів.

Уточнюється, що стартап, який підтримує фонд Point72 Ventures, спочатку запустить торги у звичайний годинник, а потім введе нічну сесію з неділі по четвер, як тільки буде створена ширша ринкова інфраструктура.