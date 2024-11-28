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28 листопада 2024, 13:44

Підприємства можуть забронювати працівника лише після трьох місяців його роботи

Працівники, які працюють на підприємстві менше трьох місяців, наразі не можуть бути заброньовані. Після набрання чинності податкових змін цей термін скоротиться до місяця. Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації за результатами зустрічі з заступником міністра економіки Віталієм Кіндратівим.

Працівники, які працюють на підприємстві менше трьох місяців, наразі не можуть бути заброньовані.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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За новим порядком, щоб здійснювати нові бронювання військовозобов'язаних, усі підприємства мають перепідтвердити свій статус критичності до 28 лютого 2025.

До того часу чинні бронювання та статус критичності буде зберігатись, водночас нових співробітників компанії зможуть забронювати тільки після перепідтвердження статусу. Надалі усі бронювання співробітників здійснюватимуться через портал «Дія».

Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх.

Два обов’язкові критерії - це відсутність податкової заборгованості та середня заробітна плата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така ж заробітна плата працівника, що бронюється, за останній звітний період.

Третій критерій має бути одним з загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які мають бути розроблені профільними міністерствами або ОВА.

Можливість бронювати 100% працівників наразі передбачена для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Інші компанії мають квоту 50%. Компанії-нерезиденти подаватимуть списки на Мінекономіки, і бронювання відбуватиметься через міністерство, а не через «Дію».

Базою обліку є всі військовозобов'язані працівники підприємства, окрім тих, що працюють за сумісництвом та заброньовані на іншому підприємстві.

Зняти бронювання з працівників буде можливим, втім без особливих підстав (наприклад, звільнення) це можна буде зробити не частіше одного разу на місяць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
KValera
KValera
28 листопада 2024, 14:48
#
«Підприємства можуть забронювати працівника лише після трьох місяців його роботи» — не успеют забронировать.
+
+30
Hennady
Hennady
28 листопада 2024, 14:55
#
Що у нас за такі керівники? закони, постанови не пропрацьовані, на рівні ідей…
ну чому підприємство не зможе забронювати працівника, який не відпрацював місяць? з чого він це взяв? і це заступник міністра економіки!
ну не повинно такого бути, це ж не виборна посада, вибрали президентом актора, не може він бути спеціалістом у всіх сферах, але ж заступник міністра дійшов до своєї посади поступово, має бути фахівцем
+
+15
FogBRD
FogBRD
28 листопада 2024, 15:14
#
Потому что государству он там на*рен не нужен. он нужен на 0
Причем тут экономика вообще.
+
0
KValera
KValera
28 листопада 2024, 16:00
#
Hennady «Аполитично рассуждаешь! Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации.»
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