Мемкоїн Dogecoin (DOGE) обійшов за розміром ринкової капіталізації виробника елітних авто Porsche. Токен за цим показником досяг позначки в $59,5 млрд і зміцнився на сьомому місці в рейтингу найбільших цифрових активів світу. Про це пише incrypted.
Dogecoin обійшов за ринковою капіталізацією компанію Porsche
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Капіталізація Porsche
Ринкова капіталізація німецької компанії тримається на рівні $56,8 млрд. Автовиробник перебуває на 362 позиції списку найбільших фірм за згаданим показником. За минулий рік капіталізація Porsche просіла на 32%, згідно CompaniesMarketCap.
Що стосується Dogecoin, то за минулий місяць актив підскочив у ціні на понад 150%.
Зростання відбулося на тлі перемоги політика Дональда Трампа на виборах президента США і підвищеної активності мільярдера Ілона Маска. Останній регулярно згадує Dogecoin у соціальній мережі X (раніше Twitter) і під час своїх публічних виступів.
Крім цього, відчутного імпульсу для зростання вартості монети надала новина про створення Трампом Департаменту державної ефективності (DOGE). Його очолив все той же Ілон Маск.
За твердженням ЗМІ, серед відомих людей, які візьмуть участь у роботі нового відомства, значаться:
- політик Вівек Рамасвамі;
- підприємець Марк Андріссен;
- менеджер хедж-фонду Білл Акман;
- колишній виконавчий директор Uber Тревіс Каланік;
- співзасновник Palantir Джо Лонсдейл.
Ця активність навколо нового департаменту підстьобує інтерес громадськості до мемкоїна через аналогічний акронім, вважають багато користувачів та експертів.
Коментарі - 6
Я точно живу в якійсь симуляції
Долар, євро, фунт, юань, єна, франк — папірці підкріплені «зобов`язаннями» держав (по факту лише вірою людей), котрі щодня друкують, котрі щодня з`їдає інфляція, ну і в державах може виникати гіперінфляція, економічні кризи, дефолти, деномінація валюти і так далі, після всього цього, абсолютно всі вищезазначені валюти стають тим чим вони є, папіром.
Золото, срібло, платина, паладій — метали, по суті золото домінує суто завдяки своїй тисячолітній історії, а подобалося воно всім і стало дорогоцінним через відблиск сонячних промінців на ньому і через те, що золото не псується з часом. Але в цілому, це все лише метал. І людям в умовній окупації, ні валюти, ні дорогоцінні метали не цікаві, цікаві зброя, паливо, продукти харчування, цигарки, кава, чай, цукор, питна вода, ліки, знаряддя праці, але в окупації ти ні валюту ні дорогоцінні метали на це не виміняєш, а чому? Тому що в реальній кризі, всі відомі тобі нині активи: акції, облігації, валюта, метали, криптовалюта, ф`ючерси, опціони — стають неважливими. А нерухомість в тебе легко відбирає той в кого автомат.
Тому з твоєї позиції, якщо розібратися, виходить що спокійний нинішній стан речей — теж симуляція, бо хтось там про шось подомовлялвся і торгуємо цим один з одним. Щоб видобути той же біткоін — ти як мінімум витрачаєш електроенергію) Але в реальності, всі існуючі активи без виключень мають цінність, поки світ цивілізований, але у вищезазначеній ситуації всі ці активи — ніщо. Ти в симуляції))
«Капіталізація Порше, забезпечена всесвітньо визнананою продукцією яку вони виробляють»
З одного боку — так, з іншого боку — ні про що, цілі держави оголошують дефолт, корпорації банкротяться, якщо завтра виявиться, що компанія збиткова за різними індикаторами — то компанія може збанкротувати)
«а чим підтверджена собака, хом’яками та постами маска?»
Грошима людей, котрі вже купили це) Це і створює капіталізацію крипти)
«Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться»
А які об`єктивні індикатори того, що це має схлопнутися?) ФРГ має криптогаманець з біткоінами і здійснювали продаж, велики інвестиційні гіганти з багатомільярдним капіталом (BlackRock), та технологічні компанії (Microstrategy) мають дуже великий об`єкм біткоінів, чи ти хочеш сказати, що мільярдери не розуміють у що вкладають свої гроші?))))000)00)00))
Якщо ж казати про догкоін, то можеш погуглити, що за догкоіни вже можна купити, Теслу в тому числі:)
А капіталізація догкоінів означає, що люди вклали більше грошей в цю монету, ніж коштує вартість акцій Порше помножена на кількість акцій, тобто по суті, люди вклали грошей в догкоін більше, ніж в акції Порше, в об`ємі $60 млрд в тебе, як не в мільйонера навіть гривневого по суті немає права, казати щось тим, хто накупив догкоінів на 60 лярдів доларів)))
«Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться»
Ти не вклав от тепер і бісишся :D