Dogecoin обійшов за ринковою капіталізацією компанію Porsche

Мемкоїн Dogecoin (DOGE) обійшов за розміром ринкової капіталізації виробника елітних авто Porsche. Токен за цим показником досяг позначки в $59,5 млрд і зміцнився на сьомому місці в рейтингу найбільших цифрових активів світу. Про це пише incrypted.

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Капіталізація Porsche

Ринкова капіталізація німецької компанії тримається на рівні $56,8 млрд. Автовиробник перебуває на 362 позиції списку найбільших фірм за згаданим показником. За минулий рік капіталізація Porsche просіла на 32%, згідно CompaniesMarketCap.

Що стосується Dogecoin, то за минулий місяць актив підскочив у ціні на понад 150%.

Зростання відбулося на тлі перемоги політика Дональда Трампа на виборах президента США і підвищеної активності мільярдера Ілона Маска. Останній регулярно згадує Dogecoin у соціальній мережі X (раніше Twitter) і під час своїх публічних виступів.

Крім цього, відчутного імпульсу для зростання вартості монети надала новина про створення Трампом Департаменту державної ефективності (DOGE). Його очолив все той же Ілон Маск.

За твердженням ЗМІ, серед відомих людей, які візьмуть участь у роботі нового відомства, значаться:

політик Вівек Рамасвамі;

підприємець Марк Андріссен;

менеджер хедж-фонду Білл Акман;

колишній виконавчий директор Uber Тревіс Каланік;

співзасновник Palantir Джо Лонсдейл.

Ця активність навколо нового департаменту підстьобує інтерес громадськості до мемкоїна через аналогічний акронім, вважають багато користувачів та експертів.