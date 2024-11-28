Як інвестувати у криптовалюту, щоб гарантовано досягти успіху

Інвестиції у криптовалюту одночасно приваблюють можливістю отримати високі прибутки за досить короткі терміни і відлякують ймовірністю не розібратися у всіх нюансах крипти, втративши на цьому капітал. Однак фактом залишається те, що з кожним роком цей актив стає все популярнішим і залучає все більше грошей інвесторів. Фахові експерти на конференції «Жити на відсотки» шукали відповіді на питання щодо того, яке майбутнє чекає на цей ринок, яку стратегію інвестування у криптовалюту сьогодні слід обрати і наскільки взагалі легальний цей актив в Україні.

Чому інвестори обирають криптовалюту і яке майбутнє на неї чекає?

Це питання серед багатьох інших обговорювали в межах дискусії «Як скласти надійний портфель крипто інвестора». Спікери сперечалися, не погоджувалися одне з одним, але водночас охоче ділилися власним досвідом у криптоінвестуванні.

Олена Набатова, криптоінвесторка, авторка книги «Фінансовий геній» та засновниця жіночого клубу «ВІЛЬНА» зізналася, що буде продовжувати інвестувати у криптовалюту, доки буде можливість на ній заробляти. Вона також переконана, що у майбутньому криптовалюти стануть простим, зрозумілим і дієвим інструментом для безлімітних, швидких і нормальних по вартості грошових переказів між країнами. Реалізувати це, на думку експертки, можуть у парі з банками.

Натомість засновник консалтингової компанії SPE-Consulting та співзасновник криптоаналітичної платформи Cryptoon Роман Кушнір вважає, що у майбутньому українці могли б створювати свої монети, свої токени, свої активи, які могли б запропонувати ринку.

«Я особисто майбутнє крипти бачу на перетині грошей і акцій. На перетині активу, який може мати кожен. І якщо він буде генерувати цінність для своїх клієнтів, для своїх підписників, учасників, зможе на цьому заробляти. Максимальна ідея заробляти у майбутній період — не грати в чужу гру, а грати тільки в ту гру, в якій ви можете прописувати правила, створювати свої токени, запускати власні проєкти», — зауважив експерт.

Роман Кушнір вважає, що заробити можна лише на тому, у чому ви орієнтуєтеся. Якщо ж інвестор нічого не знає про монету, токени, які купує, не розуміє їхніх засновників, не знає, для чого вони були створені, інвестування в такий актив рівнозначне походу в казино.

Професійний full-time інвестор Дмитро Карпіловський, який теж став одним із учасників дискусії, категорично не погодився з цією тезою: «Крипта настільки непередбачувана, що більшість людей, які схоплюють думку, що розібралися і вхопили Бога за бороду, якраз всі гроші і втрачають. А заробляють інвестори, які можливо не розбираються глибоко в суті, але розуміють, що таке інвестиційна стратегія».

Експерт переконаний, найважливіше — мати інвестиційну стратегію. А інвестори-початківці роблять ставку на саму індустрію.

«Ви або просто вірите, що крипта росте, робите загальну ставку і забуваєте про це на найближчі пару років. Бо все інше — це не інвестиція, а спекуляція. А ви знаєте, що стається зі спекулянтами. В 95% випадків вони не отримують навіть ту дохідність, яку б мали, якби просто купили і забули назавжди», — зауважив Карпіловський.

Дуже часто інвесторами керують — страх та жадібність. І вони втрачають не тому, що обрали не той актив або не розуміються на ньому, а тому, що не змогли впоратися з власними емоціями. Таку думку висловив Дмитро Ніколаєвський, юридичний експерт Проєктного офісу Міністерства цифрової трансформації України, адвокат, член НААУ, учасник робочої групи з розробки профільного закону «Про віртуальні активи».

Він переконаний, що навчання інвесторів має бути побудоване, насамперед, на отриманні практичних навичок: «Тут мова йде про отримання абсолютно повного циклу досвіду, включаючи можливість і втратити і заробити, і отримати емоцію. Прослідкувати, як взагалі кожен сам реагує на те, що відбувається з його грошима. І тут класно включити фантазію, зменшити на 10 свої бажання заробити і ризикувати. Але просто ризикувати меншими грошима і уявляти собі, що грошей в 10 разів більше. Дослідити, як це все відбувається. І тоді ймовірність негативного рішення буде суттєво зменшуватись».

Які стратегії найдієвіші для інвесторів у криптовалюту?

Дмитро Карпіловський вважає, що недостатньо вивчити всі «закони і правила» інвестування у крипту, щоб досягти успіху. Він вважає, що шанс заробити значно більший у тих, хто підходить до цього як до чогось не прогнозованого.

Експерт радить вивчити ті best practices, які сьогодні вже давали людям результат. Наприклад, стратегія DCA — коли інвестор купує криптовалюту щотижня незалежно від ринку, аналітики та публікацій в медіа. На думку Карпіловського, є велика ймовірність, що на довгому проміжку часу ця стратегія зробить вас багатим.

«Стратегія вивчення, вгадування, прогнозування, спекуляцій, пошуку монет, мемкоїнів, тапалок і інших наративів, які постійно змінюються, кожні три місяці нові, приведуть вас тільки до того, що у вас буде дуже азартне, веселе і дуже емоційне життя. Якщо для вас Уоррен Баффет авторитет, згадайте класика „Інвестиції мають бути такими самими захопливими, як споглядання як сохне фарба на стіні“. І тільки, як вам кажуть, що є якийсь інший шлях, цей шлях приведе вас до збитків», — переконаний Карпіловський.

Дмитро Ніколаєвський також вважає, що наявність стратегії - найважливіше для інвестора. Вона має бути консолідованою з того усього знання, яке ви набули. І навіть якщо вона виявиться недієвою і інвестор втратить кошти, все одно в результаті він вклав гроші у власну освіту і зробив з цього висновки. Тому, на думку представника Мінцифри, важливо:

Щоб гроші, які інвестор потенційно може втратити, не були для нього непідйомно важкими.

Щоб ці гроші заразом оплачували навчання та досвід, які інвестор зможе використовувати далі.

Тезу про важливість навчатися на власному досвіді підтримав і Роман Кушнір. Водночас він вважає, що крім жадібності і страху, найбільший ворог інвестора — це лінь.

«Тому, що ми хочемо почути, як хтось нам порадить, скаже, в що інвестувати. Так, ця людина буде експертом, бо вона багато років цьому присвятила. Але хто з вас навчився водити автомобіль, їдучи в ньому як пасажир і спостерігаючи, що робить водій з боку?», — поцікавився Кушнір.

За статистикою клієнтів криптоаналітичної платформи Cryptoon вдалося виявити емпіричне правило — 6% дохідності за 1000 вкладених годин. Експерт пояснив, що 1000 вкладених годин — це приблизно або три роки кожного дня по одній годині або один рік кожного дня по три години. Тобто саме стільки часу, на його думку, потрібно приділяти інвестуванню, щоб досягти успіхів. «Більшість не доростає до фінансових результатів і не реалізовує свою інвестиційну стратегію, бо не знаходить стільки часу», — вважає Роман Кушнір.

Експерт радить інвесторам розробити стратегію щодо самих себе і розглядати саме себе як ключовий актив: «Якщо в нас є стратегія щодо себе і ми долаємо в першу чергу лінь, тоді у нас є шанс дістатися до жадібності і страху і є шанс зростати принаймні разом з ринком».

Наскільки легальна криптовалюта у 2024 році?

На це питання детально відповів представник Мінцифри Дмитро Ніколаєвський, який також є учасником робочої групи з розробки профільного закону «Про віртуальні активи».

Він зауважив, попри те, що цей закон досі в роботі, криптовалюта в Україні вже легальна. Адже у 2023 році було прийнято закон про внесення змін до Цивільного кодексу України у частині розширення кола об'єктів цивільних прав.

«За цим складним юридичним формулюванням ховається така цікава історія як «цифрова річ». І на додачу до звичайних речей, які мають здебільшого матеріальну природу, у нас з’явилася нова юридична сутність — «цифрові речі». І так само у цих змінах до Цивільного кодексу було прописано, що «цифровими речами» є віртуальні активи, цифровий контент та інше. І от віртуальні активи — це якраз про криптовалюту. І тут кожний поставить питання «У переліку воно є, але ми не знаємо що це таке. І без профільного закону тут ніяк». Але у нас є закон про боротьбу з відмиванням коштів і, на щастя, у нас там є дефініція віртуальних активів, яку ми перебрали з європейських профільних законів.

Отже, у нас є цифрові речі, до яких відносяться віртуальні активи, і у нас є визначення, що є віртуальними активами. Це призводить до того, що ми можемо казати, що віртуальні активи в Україні є цілком законними", — пояснив Ніколаєвський.

Тобто, за його словами, будь-хто може вчиняти будь-які правочини з віртуальними активами, розпоряджатися ними на власний розсуд. Це означає, що можна прийти до нотаріуса, посвідчити угоду, купити, продати криптовалюту чи передати у спадок. І навіть якщо у інвестора викрали з гаманця криптовалюту, він має право звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Складніша ситуація для юридичних осіб, які здійснюють операції з віртуальними активами, адже вони ще мають обліковувати власну діяльність, звітувати про неї. І відсутність профільного закону, правил оподаткування, правил обліку віртуальних активів, призводить до того, що юридичні особи технічно не можуть у правовій площині оперувати віртуальними активами.

«Щодо фізичних осіб жодних обмежень не існує. А той закон, який згодом буде прийнято про віртуальні активи, він трішки розшифрує, розкриє це поняття і покаже, як з цим зможуть працювати юридичні особи», — резюмував юридичний експерт Проєктного офісу Мінцифри.

Більш детально почути та побачити дискусію ви можете на відеозаписі івенту.

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