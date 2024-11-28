Курс валют на 28 листопада: євро в банках додало 16 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,82−41,95 євро — 44,15−44,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,63−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,86−43,85 грн/євро.

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