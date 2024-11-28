Tether припиняє підтримку EURT, шалений попит на апаратні гаманці Trezor: що нового на крипторинку

Tether припиняє підтримку стейблкоїна EURT

Компанія Tether оголосила про те, що припинить підтримку стейблкоїна з прив’язкою до євро — EURT через зміну нормативного поля в ЄС.

«При оцінці того, чи варто випускати продукт, ми ретельно оцінюємо економічні та ринкові умови, які можуть вплинути на продуктивність токена. Незалежно від того, чи підтримується він фіатною валютою або іншим засобом заощадження, нашим пріоритетом є забезпечення безпеки користувачів, зручності використання та стійкості», — йдеться в заяві компанії.

Після ретельної оцінки компанія ухвалила рішення призупинити підтримку EURT.

Користувачі повинні погасити і вивести свої активи до 27 листопада 2025 року.

У Trezor повідомили про 600% стрибок попиту на апаратні гаманці

Виробник апаратних криптогаманців Trezor зафіксував 600% зростання тижневих продажів на тлі зростання біткоїна поблизу $100 000. Про це повідомляє Cointelegraph.

22 листопада котирування цифрового золота досягли рекордних значень на рівні вище $99 600. Цього ж дня компанія реалізувала максимальний добовий обсяг пристроїв із травня 2023 року.

Комерційний директор Trezor Денні Сандерс пояснив сплеск попиту низкою факторів.

Одним із них стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах США. На думку менеджера, це стимулювало інтерес користувачів до рішень для самостійного зберігання криптовалют на кшталт апаратних гаманців.

Сандерс вважає, що зміна влади в Білому домі означає зміну режиму регулювання цифрових активів у країні та «перехід від ворожого середовища до сприятливого».

«Це обіцяє забезпечити більшу ясність регулювання, що призведе до поліпшення умов для роботи підприємств в індустрії та підвищення інституційного прийняття», — додав він.

За місяць довгострокові власники продали біткоїнів на понад $68 мільярдів

За останні 30 днів довгострокові власники BTC реалізували 728 000 біткоїнів — близько $68,36 млрд за актуальним курсом. Це найбільший місячний розпродаж з квітня 2024 року. Про це свідчать дані CryptoQuant.

TON Foundation представила токенізований біткоїн tgBTC

Команда The Open Network (TON) опублікувала white paper кросчейн-моста TON Teleport BTC. Йдеться про проєкт, який дасть змогу безперешкодно переказувати біткоїни на платформу і виводити їх назад. На думку розробників, це істотно розширить можливості користувачів.

TON Teleport BTC вперше представили в липні 2024 року. Команда блокчейну зазначила, що кросчейн-міст дасть змогу взаємодіяти з різними біржами, кредитними платформами та децентралізованими додатками (dApps) у мережі.

Як сполучний актив проєкт представив токен tgBTC. Це токенізований біткоїн, який створено для максимізації корисності та збереження доступності цифрових активів, заявили розробники.

За їхніми словами, власники tgBTC отримають у своє розпорядження такі можливості:

генерація доходу завдяки використанню активу в DeFi-секторі;

висока ліквідність завдяки прив’язці до біткоїна;

десятикратне здешевлення вартості транзакцій порівняно з токенами Jetton.

Крім цього, команда TON вважає, що запуск кросчейн-моста відкриє для користувачів такі переваги, як децентралізоване управління, безпека операцій і високий ступінь прозорості.

«TON Teleport BTC покращує чинні методології генерації прибутковості та прокладає шлях до майбутнього, де ліквідність і корисність біткоїна підвищуються шляхом децентралізованих систем, в основі яких лежить TON», — йдеться в документі.

Розробники впевнені, що актив tgBTC має значний потенціал. Його можна використовувати для запозичення стейблкоїнів, підтримки пулів ліквідності та інших операцій, підкреслили в TON.