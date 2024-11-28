Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 736 630 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 листопада 2024, 8:58
Втрати ворога за 27 листопада: 1 220 російських окупантів, 1 танк та 45 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 736630 (+1220) осіб,
- танків — 9450 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 19306 (+2) од,
- артилерійських систем — 20852 (+22) од,
- РСЗВ — 1255 (+0) од,
- засоби ППО — 1005 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19661 (+45),
- крилаті ракети — 2765 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30186 (+60) од,
- спеціальна техніка — 3697 (+10)
Джерело: Мінфін
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