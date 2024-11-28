Кіпр позбавив «золотих паспортів» Коломойського, Бахматюка та Григоришина

Кіпр позбавив «золотих паспортів» понад 70 осіб, серед них російські та українські бізнесмени та їхні близькі. Зокрема, втратили громадянство Ігор Коломойський, Олег Бахматюк, Костянтин Григоришин та інші, свідчать списки, оприлюднені Politis, пише Forbes.ua.

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Що відомо

Видання зазначає, що перелік осіб, за якими вже ухвалено рішення кабінету міністрів Кіпру, було складено приблизно місяць тому.

У списку зазначено посередників, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавали документи.

Є там і український бізнесмен Ігор Коломойський, про позбавлення громадянства якого стало відомо раніше. Також бізнесмен Вадим Шульман, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, власник групи Energy Standard Костянтин Григоришин.

«Золоті паспорти» втратили не лише іноземні інвестори, а й члени їхніх сімей. В опублікованій копії документа можна знайти імена й російських олігархів, а поряд у дужках вказано кількість документів їхніх близьких. У списку значаться засновник «Русала» Олег Дерипаска (3), співзасновник «Альфа-груп» Олексій Кузьмічов (5), сестра Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлова (1), власник «Русагро» Вадим Мошкович, а також власник групи компаній «Меркурій» Ігор Кесаєв (1), донька голови «Транснафти» Миколи Токарєва Майя Болотова (1) та інші.

За даними Politis, стосовно деяких колишніх власників «золотих паспортів» Кіпру вже порушено кримінальні справи, і їх розслідує поліція.

Видання нагадує, що причинами позбавлення паспортів є: надання неправдивої інформації, що вводить в оману, наявність судимості або недотримання умов натуралізації.