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27 листопада 2024, 19:54

У третьому кварталі зросли активи фінансових компаній, ломбардів і страховиків ‒ НБУ

Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у третьому кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання активів зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору НБУ.

Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у третьому кварталі збільшилися на 5,7%.
Фото: НБУ

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Найбільше зростання за квартал зафіксовано у фінансових компаній — на 6,4%. Обсяг активів страховиків зріс на 3,7%, зросли активи ломбардів.

Натомість обсяг активів кредитних спілок скорочувався два квартали поспіль. Частка небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінсектору зросла до 10,1%.

Страховики

Активи страховиків життя в третьому кварталі залишилися майже незмінними, натомість активи ризикових страховиків зросли на 6% порівняно з попереднім кварталом, незважаючи на вихід із ринку 14 компаній.

Премії ризикових страховиків зростали два квартали поспіль (+12% до попереднього кварталу та +10% до третього кварталу попереднього року). Премії страховиків життя зросли після зниження в другому кварталі (+10% порівняно з попереднім кварталом та +9% порівняно з третім кварталом попереднього року).

Премії збільшилися за всіма основними лініями бізнесу. Серед продуктів транспортного страхування найбільше зростання було за «Зеленою карткою». Транспортне та особисте страхування і надалі формували понад 80% премій та 90% виплат на ринку.

За результатами січня — вересня страховики залишалися прибутковими. Шість страховиків порушували вимоги до капіталу платоспроможності (SCR) та/або мінімального капіталу (MCR). Серед компаній-порушників три компанії вийшли або завершують вихід з ринку добровільно. Частка порушників в активах — 2%.

Кредитні спілки

У третьому кварталі тривало зменшення активів кредитних спілок та їх кількості. Обсяг активів зменшився в більшості «пайових» установ. Водночас активи спілок, що залучають депозити, дещо зросли.

Обсяг нових кредитів за квартал зменшився на 12% через сезонне скорочення обсягів кредитів підприємцям-аграріям. Обсяг нових споживчих кредитів майже не змінився.

Кредитний портфель зменшився на 3% порівняно з попереднім кварталом та на 7% - з третім кварталом попереднього року. Заявлена середня частка простроченої більш як на 90 днів основної суми кредитів знизилася до 29%.

Попри операційну неефективність, прибуток кредитних спілок зріс. На початку жовтня 2024 року норматив достатності капіталу порушували шість спілок. Три кредитні спілки-порушники в третьому кварталі вийшли з ринку.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінкомпаній у третьому кварталі зріс на 6,4%, попри вихід з ринку 40 установ, переважно за рішенням регулятора. Обсяги більшості основних видів фінансових послуг, крім лізингу, помітно знизилися. Обсяги роздрібних позик зростали п’ятий квартал поспіль.

Валовий кредитний портфель домогосподарств зростав упродовж семи кварталів, натомість портфель корпоративних позик скоротився. За січень — вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років.

Прибутковими були близько 80% фінансових компаній, водночас понад половину прибутку сегмента заробила державна установа «Укрфінжитло» — оператор програми «єОселя».

«Діяльність ломбардів і далі розвивалася. Обсяги активів та нових кредитів дещо зросли. Доходи від надання фінансових послуг збільшилися, отже, сегмент був прибутковим», — йдеться в огляді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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