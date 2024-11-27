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27 листопада 2024, 19:32

Фондовий ринок Франції впав на тлі суперечки політиків про бюджет

Французькі суверенні облігації та акції впали в середу, оскільки серед інвесторів посилилися побоювання, що суперечка навколо проєкту бюджету, який затягує паски, може призвести до падіння уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє. Про це повідомляє Financial Times.

Французькі суверенні облігації та акції впали в середу, оскільки серед інвесторів посилилися побоювання, що суперечка навколо проєкту бюджету, який затягує паски, може призвести до падіння уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

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Різниця між вартістю 10-річних французьких та німецьких запозичень зросла до 0,9% — рівня, не досягнутого з часів кризи в єврозоні у 2012 році. Пізніше він скоротився до 0,86 пунктів.

Базовий фондовий індекс Cac 40 знизився на 0,7%, що є найгіршим показником серед основних європейських ринків, оскільки раніше він впав більш ніж на 1%.

Барньє прагне ухвалити бюджет зі скороченням витрат на 60 млрд євро та підвищенням податків попри відсутність робочої більшості в парламенті. Він підтвердив, що для цього йому доведеться використати конституційний інструмент, щоб обійти законодавців, а це може призвести до вотуму недовіри, який може розвалити його уряд разом з бюджетом.

На тлі політичної нестабільності розпродаж французьких державних облігацій підняв дохідність 10-річних облігацій вище 3%, оскільки інвестори стурбовані стійкістю боргового навантаження Парижа. Дохідність зараз лише трохи нижча, ніж у Греції, країні, яка була в центрі кризи суверенного боргу більше десяти років тому.

Цього року дефіцит бюджету Франції перевищить 6% ВВП, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ЄС у 3%.

Джерело: Мінфін
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