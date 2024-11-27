До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 31 копійку у купівлі та у продажу.
27 листопада 2024, 17:27
Курс валют на вечір 27 листопада: євро на міжбанку різко пішло вгору
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Відкриття 27 листопада
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Закриття 27 листопада
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Зміни
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41,58/41,60
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41,63/41,65
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5/5
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43,65/43,65
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43,96/43,96
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31/31
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,85 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,09 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,80−41,90, євро — 44,10−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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