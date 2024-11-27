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27 листопада 2024, 19:11

Китайські акції зросли попри загрози тарифної війни з США

Відскок китайських акцій прискорився на тлі спекуляцій про те, що ключова економічна зустріч, яка очікується в грудні, може призвести до нових стимулів. Про це повідомляє Bloomberg.

Відскок китайських акцій прискорився на тлі спекуляцій про те, що ключова економічна зустріч, яка очікується в грудні, може призвести до нових стимулів.

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Китайський індекс CSI 300 закрився на 1,7% вище, продемонструвавши найбільший приріст за останні три тижні, причому найбільше зросли акції технологічних компаній. Ризиковані настрої також були помітні в Гонконзі, де індекс китайських акцій зріс на 2,6%.

Раптовий відскок збентежив деяких спостерігачів ринку, особливо з огляду на те, що зростання відбулося на тлі погроз Дональда Трампа запровадити додаткові тарифи та призначень у кабінеті міністрів, які підкреслили його торговельний порядок денний.

Інвестори звернули увагу на скріншот, поширений в групах онлайн-чату, на якому видно, що Центральна економічна робоча конференція відбудеться раніше, ніж очікувалося, і встановить цільовий показник бюджетного дефіциту на 2025 рік на рівні вищому, ніж зазвичай.

Дехто очікує, що Пекін посилить політичну підтримку, щоб компенсувати потенційні економічні ризики, пов'язані з політикою новообраного президента США.

Джерело: Мінфін
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