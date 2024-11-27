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27 листопада 2024, 16:15

В Україні затвердили новий порядок повернення споживачами непридатних харчових продуктів

Кабмін затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 листопада 2024 року, повідомляє Мінекономіки.

Кабмін затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Порядок розроблено в межах підготовки до набуття чинності нової редакції закону „Про захист прав споживачів“. Запропонований механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання. Це певною мірою убезпечить доброчесний бізнес від перевірок та стане надійним механізмом захисту прав споживачів», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Порядок передбачає можливість як заміни непридатних/небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні, так і виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів. Також встановлює чіткі кінцеві терміни повернення чи заміни непридатних/небезпечних харчових продуктів, порядок дій покупця та продавця тощо.

Зокрема,документом визначені такі строки заміни чи повернення продуктів з моменту його придбання:

  • протягом доби — харчові продукти, що зберігаються за температури +6 °C;
  • не пізніше трьох календарних днів — продукти, граничний термін споживання (дата «вжити до») або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів (але в будь-якому випадку до закінчення терміну придатності);
  • не пізніше 14 днів з моменту придбання — продукти, термін придатності яких перевищує 14 днів.

Водночас, для випадків дистанційного придбання продуктів (онлайн торгівля) передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з часу фактичного отримання покупцем продукції.

У Мінекономіки зауважили, що новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону «Про захист прав споживачів». Як визначено Прикінцевими та перехідними положеннями закону, набуття чинності відбудеться після припинення чи скасування воєнного стану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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