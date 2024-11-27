Китайські автовиробники випереджають колись непереможних японських конкурентів

Для японських автовиробників настали важкі часи, оскільки вони стрімко втрачають свої позиції на ринку світової автомобільної промисловості на фоні зростання китайських конкурентів. Про це повідомляє Bloomberg.

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У самому Китаї, найбільшому у світі автомобільному ринку, японські автовиробники борються за виживання. Місцеві конкуренти хвиля за хвилею заповнюють салони своїми електромобілями.

Ті самі китайські компанії просуваються в Південно-Східну Азію, швидко завойовуючи позиції на ринку, який вже давно є оплотом для таких японських брендів, як Toyota, Honda і Mitsubishi.

Японські автовиробники зазнали найбільших втрат частки ринку в період з 2019 по 2024 роки в Китаї, Сінгапурі, Таїланді, Малайзії та Індонезії.

У Китаї всі шість японських автовиробників, за якими веде спостереження Bloomberg, поступилися своїми позиціями — навіть продажі й обсяги виробництва Toyota досягли плато.

У Південно-Східній Азії, де відданість японським брендам настільки сильна, що в Індонезії ще у 2019 році майже кожен автомобіль був японського виробництва, китайські бренди поступово витісняють їх. Особливо це помітно в Таїланді та Сінгапурі, де частка японських автовиробників скоротилася до 35% із понад 50% у 2019 році.

Поки Toyota, найбільший у світі автовиробник за обсягами, утримує позиції в деяких сегментах, як-от пікапи, загальна ситуація викликає занепокоєння для компаній, які раніше вважалися лідерами.

Втрата частки ринку в Азії також може сигналізувати про потенційне скорочення в Європі та США. Японські автовиробники відстають у переході до повністю електричних транспортних засобів.

Це може виявитися серйозною проблемою в індустрії, де переможців визначають передові батарейні технології та інтелектуальне програмне забезпечення.

У Південно-Східній Азії, на жвавих вулицях і шосе, на яких раніше домінували автомобілі Nissan і Mazda, дедалі частіше з'являються авто китайських брендів.

Перевага Toyota в Південно-Східній Азії зберігається завдяки її виробничим потужностям у регіоні. Компанія випускає низку бензинових автомобілів із більшими двигунами, які є популярними серед місцевих клієнтів.

У 2023 році Таїланд і Індонезія разом забезпечили майже 10% із приблизно 11 мільйонів транспортних засобів, вироблених Toyota.

Щоб протистояти втраті позицій на ринку, японські бренди інвестують у партнерства та довгострокові проєкти, спрямовані на розробку програмного забезпечення для автомобілів, твердотільних батарей та інших технологій, необхідних для повернення лідерства на ринку.

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