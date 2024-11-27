Маск компенсує втрати інвесторів Twitter завдяки іншому проєкту

Інвестори, які профінансували придбання платформи Twitter Ілоном Маском за $44 млрд, отримують значний прибуток завдяки зростанню вартості його компанії xAI, пише Financial Times.

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Маск надав інвесторам 25% акцій xAI, що допомогло компенсувати збитки від зниження вартості X (раніше — Twitter).

xAI закриє новий раунд фінансування на $5 млрд, подвоївши свою оцінку до $50 млрд всього за шість місяців. Це вигідно для інвесторів Маска. Вони отримують вигоду від швидкого зростання xAI, що стало можливим завдяки значним інвестиціям і вкладам у два бізнеси мільярдера.

xAI — компанія, яку Маск створив для конкуренції з OpenAI у розробці штучного інтелекту.

Маск не тільки привернув інвестиції для Х (Twitter) через продаж акцій Tesla, але й залучив фінансування для xAI, яка активно зростає і забезпечує прибутки, зазначило видання.

У той час як соцмережа переживає проблеми з рекламодавцями, які покинули платформу через побоювання щодо модерації контенту.