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27 листопада 2024, 14:34

Україна та Данія запроваджують механізм fast-track для інвестицій

Україна та Данія домовилися про запровадження механізму fast-track для інвестицій, який допоможе бізнесу швидше долати ринкові бар'єри та сприятиме покращенню бізнес-клімату. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Україна та Данія домовилися про запровадження механізму fast-track для інвестицій, який допоможе бізнесу швидше долати ринкові бар'єри та сприятиме покращенню бізнес-клімату.
Фото: AI

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Відповідний Меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн уклали під час проведення Дансько-українського бізнес-форуму 25 листопада у Києві.

З українського боку документ підписала перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського — Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Представники влади Данії та України проводитимуть регулярні зустрічі з данськими компаніями, що працюють в Україні, на яких вони матимуть можливість розказати про складнощі, з якими стикаються під час інвестування та ведення бізнесу. Також сторони налагодять постійний зв’язок між урядами обох країн для розв'язання нагальних питань.

«Данські компанії готові брати на себе велику відповідальність та ділитися власними знаннями та досвідом у багатьох сферах — від зеленої енергетики чи нових технологій до зміцнення критичної інфраструктури. Це ще один приклад ефективної співпраці між нашими країнами», — заявив міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

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Цей меморандум є продовженням меморандуму, підписаного між урядами України і Данії у квітні 2024 року. Він передбачав нове фінансування у розмірі близько 40 млн євро для інвестиційного фонду Данії EIFO, для сприяння новим інвестиційним в економіку України.

Також в межах цього документу, для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділив додаткове фінансування до українського механізму EIFO на приблизно 380 млн євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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