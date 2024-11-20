Данія виділяє 130 млн євро для українського ОПК

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні , спрямований на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомила прем'єрміністр Данії Метте Фредеріксен, яка приїхала в Україну з візитом.

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Підтримка ОПК

«Я рада оголосити про нову допомогу Україні. Понад 130 млн євро в українську оборонну індустрію. Тому що ми вже бачимо, на що здатен ваш ОПК, ми бачимо, що ці інвестиції призводять до реального впливу на полі бою. Наша підтримка надовго», — сказала вона на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Фредеріксен зазначила, що в межах двосторонніх безпекових договорів Данія виділила 8 млрд євро на військову допомогу Україні до 2028 року.

«Данія непохитно підтримує Україну і знає, що Україна повинна перемогти в цій війні», — сказала вона.