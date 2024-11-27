Співробітникам OpenAI дозволили продати акції на $1,5 млрд японському SoftBank

OpenAI дозволила співробітникам продати акції на $1,5 млрд у рамках тендерної пропозиції від SoftBank. Про це пише CNBC.

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Завдяки угоді японський конгломерат отримає більшу частку в ШІ-стартапі, а нинішні та колишні працівники фірми зможуть перевести в готівку цінні папери. У персоналу є час до 24 грудня для ухвалення рішення про участь у тендерній пропозиції.

Угоду ініціював засновник і CEO SoftBank Масаесі Сон. Він наполегливо просив більше акцій OpenAI після інвестицій у рамках останнього раунду, в якому фірма Сема Альтмана залучила $6,6 млрд за оцінки в $157 млрд.

За інформацією ЗМІ, тендерна пропозиція не пов’язана з потенційними планами розробника ChatGPT реструктуризувати компанію.

Співробітники ШІ-стартапу зможуть продати акції за ціною $210 за одиницю, що відповідає останній оцінці. У майбутньому компанія розраховує збільшити кількість подібних вторинних продажів.