З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.
27 листопада 2024, 12:26
Кличко оголосив дату запуску руху на Подільському мосту у Києві
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Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.
Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.
Наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111.
Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року.
Джерело: Мінфін
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