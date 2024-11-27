Кличко оголосив дату запуску руху на Подільському мосту у Києві

З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111.

Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року.