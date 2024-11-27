У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
27 листопада 2024, 10:38
Курс валют на 27 листопада: євро в банках додало ще 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро у покупці втратило 1 копійку, а у продажу додало 5 копійок.
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,05 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,70−41,80, євро — 43,95−44,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,58−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,65−43,65 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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