Хмарочос у Варшаві продали за 280 мільйонів євро. Це найбільша угода на ринку офісної нерухомости

Шведська компанія Eastnine придбала у девелопера Ghelamco хмарочос Warsaw Unit у столиці Польщі за 280 млн євро . Це найбільша угода на ринку офісної нерухомості в Європі у 2024 році, йдеться в пресрелізі Eastnine, пише «Ліга».

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Деталі угоди

Хмарочос, який входить до першої п'ятірки найвищих будівель Польщі, розташований на розв'язці Дашинського у діловому районі польської столиці.

Має 59 800 кв. м орендованої площі, повністю заселений 20 орендарями, серед яких такі компанії, як Warta, Amazon, Moderna, Panattoni. Орендний дохід хмарочоса становить близько 18 млн євро на рік.

Warsaw Unit — перша велика інвестиція Eastnine на ринку Варшави, а загалом Польща тепер є найбільшим ринком для компанії (понад 50% портфоліо).