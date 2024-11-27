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27 листопада 2024, 9:52

Нацбанк попередньо розробив графіки роботи банків на свята

Національний банк України оприлюднив регламент роботи електронних систем і банків на кінець року. Перерв у роботі не буде. Про це йдеться у проєкті постанови НБУ.

Національний банк України оприлюднив регламент роботи електронних систем і банків на кінець року.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Згідно з оприлюдненим для обговорення проєктом, описується режим роботи банківської системи України та пов’язаних систем у період кінця 2024 — початку 2025 року.

Графіки роботи банків

  • 31 грудня 2024 року

Система електронних платежів Нацбанку (СЕП) працюватиме безперервно, цілодобово (24/7) з датою поточного календарного дня, відповідно до встановленого Технологічного регламенту.

Кліринг і розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-кліринговому центрі Національної платіжної системи «Український платіжний простір» («ПРОСТІР») здійснюватимуться у звичайному режимі.

Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, депозитарій НБУ, а також автоматизована інформаційна система НБУ для кредитних договорів з нерезидентами та валютний ринок України працюватимуть у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби через НБУ та Укрексімбанк здійснюватимуться до 16:00.

  • 1 січня 2025 року

СЕП продовжуватиме працювати безперервно, у режимі 24/7 з актуальною датою.

Уся банківська система України функціонуватиме у звичайному режимі.

Система СЕРТИФ, депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для кредитних договорів з нерезидентами, валютний ринок, а також кліринг і розрахунки в системі «ПРОСТІР» між учасниками продовжать роботу в стандартному режимі.

Скасування святкових днів

Під час воєнного стану в Україні скасовано низку положень трудового законодавства. Зокрема, святкові дні більше не передбачають перенесення вихідного дня, навіть якщо святковий припадає на вихідний (суботу чи неділю).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
27 листопада 2024, 10:33
#
На нарешті це сталося.
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