Нацбанк попередньо розробив графіки роботи банків на свята

Національний банк України оприлюднив регламент роботи електронних систем і банків на кінець року. Перерв у роботі не буде. Про це йдеться у проєкті постанови НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з оприлюдненим для обговорення проєктом, описується режим роботи банківської системи України та пов’язаних систем у період кінця 2024 — початку 2025 року.

Графіки роботи банків

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів Нацбанку (СЕП) працюватиме безперервно, цілодобово (24/7) з датою поточного календарного дня, відповідно до встановленого Технологічного регламенту.

Кліринг і розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-кліринговому центрі Національної платіжної системи «Український платіжний простір» («ПРОСТІР») здійснюватимуться у звичайному режимі.

Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, депозитарій НБУ, а також автоматизована інформаційна система НБУ для кредитних договорів з нерезидентами та валютний ринок України працюватимуть у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби через НБУ та Укрексімбанк здійснюватимуться до 16:00.

1 січня 2025 року

СЕП продовжуватиме працювати безперервно, у режимі 24/7 з актуальною датою.

Уся банківська система України функціонуватиме у звичайному режимі.

Система СЕРТИФ, депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для кредитних договорів з нерезидентами, валютний ринок, а також кліринг і розрахунки в системі «ПРОСТІР» між учасниками продовжать роботу в стандартному режимі.

Скасування святкових днів

Під час воєнного стану в Україні скасовано низку положень трудового законодавства. Зокрема, святкові дні більше не передбачають перенесення вихідного дня, навіть якщо святковий припадає на вихідний (суботу чи неділю).